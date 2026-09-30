Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen bei Sartorius vz-Aktie Potenzial
Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Sartorius vz-Aktie.
Die Sartorius vz-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.
5 Experten empfehlen die Sartorius vz-Aktie zu kaufen.
Das durchschnittliche Kursziel wird auf 293,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Sartorius vz auf 259,40 EUR beläuft.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Barclays Capital
|310,00 EUR
|19,51
|30.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|295,00 EUR
|13,72
|28.09.2026
|Deutsche Bank AG
|284,00 EUR
|9,48
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|280,00 EUR
|7,94
|11.09.2026
|Barclays Capital
|300,00 EUR
|15,65
|08.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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