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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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Analystenprognosen 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen bei Sartorius vz-Aktie Potenzial

Analysten sehen bei Sartorius vz-Aktie Potenzial

Das sind die Einschätzungen der Analysten für die Zukunft der Sartorius vz-Aktie.

Sartorius vz.
242.11 CHF -0.61%
Kaufen Verkaufen

Die Sartorius vz-Aktie wurde im September 2026 von 5 Analysten analysiert.

5 Experten empfehlen die Sartorius vz-Aktie zu kaufen.

Das durchschnittliche Kursziel wird auf 293,80 EUR beziffert, während sich der aktuelle XETRA-Aktienkurs von Sartorius vz auf 259,40 EUR beläuft.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Barclays Capital310,00 EUR19,5130.09.2026
JP Morgan Chase & Co.295,00 EUR13,7228.09.2026
Deutsche Bank AG284,00 EUR9,4822.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)280,00 EUR7,9411.09.2026
Barclays Capital300,00 EUR15,6508.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: T. Schneider / Shutterstock.com
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