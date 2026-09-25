Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Sartorius vz Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass Sartorius und auch die Tochter Sartorius Stedim Biotech die Erwartungen im dritten Quartal leicht übertroffen haben, wie er am Sonntag mit Blick auf die Berichte am 22. Oktober schrieb. Mit ihren Signalen dürften beide die Markterwartungen untermauern, was die Anleger ausreichend beruhigen dürfte./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
295.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
265.10 €
|
Abst. Kursziel*:
11.28%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
262.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12.21%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.
|
25.09.26
|Freundlicher Handel: TecDAX steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Ende des Freitagshandels in Grün (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX-Handel aktuell: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Börse Frankfurt: TecDAX am Freitagnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
25.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
25.09.26
|EQS-PVR: SARTORIUS AG: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
24.09.26
|Börse Frankfurt: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu Sartorius AG Vz.
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|07:32
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Sartorius vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|20.08.26
|Sartorius vz. Buy
|UBS AG
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|12.08.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|27.07.26
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.26
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.07.26
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|240.10
|-0.70%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:07
|
Bernstein Research
SpaceX Outperform
|08:07
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
E.ON Buy
|08:07
|
Bernstein Research
T-Mobile US Market-Perform
|08:06
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
RWE Buy
|07:58
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
L'Oréal Buy
|07:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Beiersdorf Hold
|07:44
|
RBC Capital Markets
ASOS Sector Perform