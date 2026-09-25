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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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25.09.2026
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28.09.2026 07:32:36

Sartorius vz Overweight

Sartorius vz.
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 295 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Richard Vosser rechnet damit, dass Sartorius und auch die Tochter Sartorius Stedim Biotech die Erwartungen im dritten Quartal leicht übertroffen haben, wie er am Sonntag mit Blick auf die Berichte am 22. Oktober schrieb. Mit ihren Signalen dürften beide die Markterwartungen untermauern, was die Anleger ausreichend beruhigen dürfte./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.09.2026 / 20:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Overweight
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
295.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
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11.28%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
262.90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.21%
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
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07:32 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
22.09.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
20.08.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
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