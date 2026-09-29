Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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29.09.2026 10:02:12
TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren angefallen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sartorius vz-Aktien verlieren können.
Vor 5 Jahren wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sartorius vz-Anteile an diesem Tag 540.00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.852 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 487.96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 263.50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 51.20 Prozent gesunken.
Sartorius vz wurde am Markt mit 16.21 Mrd. Euro bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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KI-BOOM AUF KREDIT? – Wie belastbar sind Tech-Aktien?
Staatsverschuldung, steigende Anleiherenditen und der kreditfinanzierte KI-Boom prägen die aktuelle Diskussion an den Finanzmärkten. Marco Ludescher, Mitglied der Geschäftsleitung bei Dr. Blumer & Partner Vermögensverwaltung Zürich, ordnet im Gespräch mit Olivia Hähnel (BX Swiss) ein, welche Spannungsfelder daraus für Anleihen, Währungen, Technologieaktien und die Realwirtschaft entstehen könnten.
Im Fokus stehen:
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