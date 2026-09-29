TecDAX-Wert Sartorius vz-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Sartorius vz von vor 5 Jahren angefallen

Vor 5 Jahren wurden Sartorius vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren Sartorius vz-Anteile an diesem Tag 540.00 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 EUR in die Sartorius vz-Aktie investiert hätte, hätte er nun 1.852 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteile wären am 28.09.2026 487.96 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 263.50 EUR belief. Damit wäre die Investition um 51.20 Prozent gesunken.

Sartorius vz wurde am Markt mit 16.21 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch