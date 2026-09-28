TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zeigt sich leichter

Am Montag tendiert der TecDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.05 Prozent tiefer bei 3’973.64 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 559.250 Mrd. Euro. In den Montagshandel ging der TecDAX 0.136 Prozent leichter bei 3’970.06 Punkten, nach 3’975.48 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’999.85 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’965.39 Zählern.

TecDAX-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 28.08.2026, wies der TecDAX einen Wert von 4’119.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 3’860.16 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, bei 3’589.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9.64 Prozent aufwärts. Bei 4’284.41 Punkten schaffte es der TecDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 3’322.31 Zähler.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Eckert Ziegler (+ 3.12 Prozent auf 12.55 EUR), Sartorius vz (+ 2.83 Prozent auf 265.60 EUR), Siemens Healthineers (+ 2.46 Prozent auf 38.72 EUR), OHB SE (+ 2.46 Prozent auf 183.40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 1.71 Prozent auf 68.35 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind derweil ATOSS Software (-4.10 Prozent auf 79.60 EUR), SAP SE (-3.46 Prozent auf 179.48 EUR), Nemetschek SE (-3.05 Prozent auf 60.35 EUR), TeamViewer (-2.92 Prozent auf 5.98 EUR) und SMA Solar (-2.66 Prozent auf 54.95 EUR).

Welche Aktien im TecDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 1’845’850 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 214.589 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.16 erwartet. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch