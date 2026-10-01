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XETRA-Handel im Fokus 01.10.2026 15:58:17

TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone

TecDAX aktuell: TecDAX in der Gewinnzone

Das macht der TecDAX am Donnerstag.

AIXTRON
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Am Donnerstag erhöht sich der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA um 0.14 Prozent auf 4’006.79 Punkte. Insgesamt kommt der TecDAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 559.751 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.022 Prozent leichter bei 4’000.45 Punkten, nach 4’001.32 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 4’022.12 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’956.85 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 0.925 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 01.09.2026, stand der TecDAX bei 4’024.85 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.07.2026, stand der TecDAX noch bei 3’889.17 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.10.2025, wurde der TecDAX mit 3’674.31 Punkten gehandelt.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10.55 Prozent zu. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des TecDAX bereits bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell TeamViewer (+ 4.23 Prozent auf 6.41 EUR), Nemetschek SE (+ 3.55 Prozent auf 62.70 EUR), IONOS (+ 3.43 Prozent auf 32.58 EUR), PVA TePla (+ 3.04 Prozent auf 33.90 EUR) und Kontron (+ 2.13 Prozent auf 21.10 EUR). Die Verlierer im TecDAX sind hingegen AIXTRON SE (-4.06 Prozent auf 36.38 EUR), Siltronic (-3.51 Prozent auf 78.45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.72 Prozent auf 27.16 EUR), Sartorius vz (-2.08 Prozent auf 254.00 EUR) und SMA Solar (-1.58 Prozent auf 59.00 EUR).

Die teuersten Konzerne im TecDAX

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’226’103 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 213.896 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.11 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.02 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

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