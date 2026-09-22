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Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631

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22.09.2026 10:51:37

Sartorius vz Buy

Sartorius vz.
237.83 CHF 1.58%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sartorius mit einem Kursziel von 284 Euro auf "Buy" belassen. Falko Friedrichs rechnet in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Zahlen zum dritten Quartal mit einem weiterhin stabilen Abschneiden des Laborausrüsters. Das dritte Quartal dürfte demnach ähnlich verlaufen sein wie das erste Halbjahr - mit Werten in der Mitte der Jahreszielspannen./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
Unternehmen:
Sartorius AG Vz. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
284.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
251.60 € 		Abst. Kursziel*:
12.88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
252.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.39%
Analyst Name::
Falko Friedrichs 		KGV*:
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10:51 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
11.09.26 Sartorius vz. Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 Sartorius vz. Overweight Barclays Capital
20.08.26 Sartorius vz. Buy UBS AG
12.08.26 Sartorius vz. Sector Perform RBC Capital Markets
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