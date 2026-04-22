Sartorius vz. Aktie 346908 / DE0007165631
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23.04.2026 13:27:25
Sartorius vz Buy
Sartorius vz.
194.59 CHF -9.99%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 307 Euro belassen. Der Pharma- und Laborzulieferer habe solide und im Rahmen der Markterwartungen abgeschnitten, schrieb James Vane-Tempest am Donnerstag nach den Zahlen für das erste Quartal./ajx/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.04.2026 / 01:54 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Buy
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
307.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
231.10 €
|
Abst. Kursziel*:
32.84%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
212.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
44.54%
|
Analyst Name::
James Vane-Tempest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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