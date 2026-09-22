SAP Aktie 345952 / DE0007164600
173.30CHF
1.92CHF
1.12 %
11:18:04
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
22.09.2026 09:42:53
SAP SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ergebnisse erwartet er mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen./rob/tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
175.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
183.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-4.57%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
184.76 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.28%
|
Analyst Name::
Toby Ogg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu SAP SE
|
09:29
|SAP SE Aktie News: SAP SE verliert am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX-Anleger greifen zum Start des Dienstagshandels zu (finanzen.ch)
|
09:28
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX schlussendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 zum Handelsende in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
Analysen zu SAP SE
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|06.08.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|09:42
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|26.08.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|27.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|173.24
|1.09%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:44
|
Deutsche Bank AG
ABB Hold
|10:41
|
Deutsche Bank AG
Novo Nordisk Sell
|10:14
|
RBC Capital Markets
Nike Sector Perform
|10:13
|
RBC Capital Markets
PUMA Sector Perform
|10:13
|
RBC Capital Markets
adidas Outperform
|10:10
|
RBC Capital Markets
EssilorLuxottica Outperform
|10:09
|
RBC Capital Markets
Ferrari Outperform