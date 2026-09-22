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SAP Aktie 345952 / DE0007164600

173.30
CHF
1.92
CHF
1.12 %
11:18:04
SWX
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22.09.2026 09:42:53

SAP SE Neutral

SAP
173.14 CHF -0.94%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ergebnisse erwartet er mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender SAP-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender SAP-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: SAP SE Neutral
Unternehmen:
SAP SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
175.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
183.38 € 		Abst. Kursziel*:
-4.57%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
184.76 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.28%
Analyst Name::
Toby Ogg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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