STOXX-Handel: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker

Der Euro STOXX 50 erhöht sich im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 0.32 Prozent auf 6’344.88 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 5.411 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.154 Prozent auf 6’334.44 Punkte an der Kurstafel, nach 6’324.72 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte heute sein Tagestief bei 6’334.44 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 6’361.61 Punkten lag.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der Euro STOXX 50 bereits um 1.62 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 6’462.22 Punkten. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 23.06.2026, einen Stand von 6’230.55 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit 5’472.39 Punkten berechnet.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8.45 Prozent nach oben. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch liegt derzeit bei 6’577.20 Punkten. Bei 5’376.81 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.72 EUR), Rheinmetall (+ 1.84 Prozent auf 1’009.60 EUR), Siemens (+ 0.64 Prozent auf 275.60 EUR), Deutsche Börse (+ 0.54 Prozent auf 281.40 EUR) und Airbus SE (+ 0.41 Prozent auf 195.50 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Allianz (-0.70 Prozent auf 427.20 EUR), Deutsche Bank (-0.63 Prozent auf 32.44 EUR), Infineon (-0.62 Prozent auf 59.76 EUR), Deutsche Telekom (-0.52 Prozent auf 26.97 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.41 Prozent auf 58.38 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 337’026 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 570.958 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien

2026 weist die TotalEnergies-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.32 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch