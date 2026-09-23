Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX legt zum Handelsstart zu

Um 09:11 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 0.34 Prozent stärker bei 4’044.65 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 560.645 Mrd. Euro. In den Mittwochshandel ging der TecDAX 0.194 Prozent stärker bei 4’038.85 Punkten, nach 4’031.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’050.94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’038.85 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1.72 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, stand der TecDAX bei 4’090.64 Punkten. Der TecDAX lag vor drei Monaten, am 23.06.2026, bei 3’903.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.09.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’643.56 Punkten auf.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.60 Prozent zu. 4’284.41 Punkte markierten den Höchststand des TecDAX im laufenden Jahr. Bei 3’322.31 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell TeamViewer (+ 2.78 Prozent auf 6.48 EUR), HENSOLDT (+ 2.17 Prozent auf 78.98 EUR), OHB SE (+ 2.12 Prozent auf 173.60 EUR), SAP SE (+ 1.86 Prozent auf 185.72 EUR) und Kontron (+ 1.79 Prozent auf 21.60 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Siltronic (-2.66 Prozent auf 80.55 EUR), Sartorius vz (-1.07 Prozent auf 250.30 EUR), Infineon (-0.62 Prozent auf 59.76 EUR), Deutsche Telekom (-0.52 Prozent auf 26.97 EUR) und QIAGEN (-0.35 Prozent auf 38.28 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 337’026 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im TecDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 211.057 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Aktien

Unter den TecDAX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 6.37 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.43 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch