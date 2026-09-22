SAP SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ergebnisse erwartet er mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:18 Uhr in Grün und gewann 0.3 Prozent auf 183.40 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4.58 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140’966 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 10.5 Prozent abwärts. SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:22 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST



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