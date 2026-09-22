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SAP SE-Analyse im Blick 22.09.2026 10:34:44

SAP SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral

SAP SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Neutral

JP Morgan Chase & Co.-Analyst Toby Ogg hat eine gründliche Analyse des SAP SE-Papiers durchgeführt.

SAP
173.14 CHF -0.94%
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Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für SAP vor Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 175 Euro auf "Neutral" belassen. Die Messlatte liege wegen des zuletzt gestiegenen Aktienkurses wieder höher, schrieb Toby Ogg in seinem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Die Ergebnisse erwartet er mehr oder weniger im Rahmen der Erwartungen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der SAP SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die SAP SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 10:18 Uhr in Grün und gewann 0.3 Prozent auf 183.40 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 4.58 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 140’966 SAP SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 10.5 Prozent abwärts. SAP SE wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 21.10.2026 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 19:22 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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UBS Logo
Typ Hebel Verfall Valor
Long 6.7677 18.06.2027 157965340
Long 12.3268 18.06.2027 159488297
Long 3451.5156 18.12.2026 151640304
Typ Hebel Verfall Valor
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 6.903 11.79 159437033
Long 11.4628 5.78 158841434
Long 18.0991 2.51 159785388
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Short 5.6582 14.68 158841454
Short 12.3268 5.13 157049043
Typ Faktor Abstand zum Basispreis Valor
Long 5 -19.98 152901926
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Trading Signals: Sandoz - Rückkehr und Rückenwind

Seit Anfang Woche darf sich der Generikahersteller „SMI-Mitglied“ nennen. Zum Indexaufstieg macht sich die Sandoz-Aktie daran, einen kurzfristigen Abwärtstrend zu knacken.

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09:42 SAP Neutral JP Morgan Chase & Co.
18.09.26 SAP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08.09.26 SAP Neutral UBS AG
26.08.26 SAP Neutral UBS AG
28.07.26 SAP Buy Jefferies & Company Inc.
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Long 13’324.95 19.80 SXBKNU
Long 13’019.99 13.89 SUTB5U
Long 12’437.21 8.83 S9AB6U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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