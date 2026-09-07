SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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07.09.2026
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08.09.2026 07:05:03
SAP SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Neutral" belassen. Die Walldorfer machten kleine Fortschritte bei der Integration von KI-Assistenten, es gebe aber noch viel zu tun, schrieb Michael Briest am Montag./rob/ag/bek;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 16:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Neutral
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
201.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
182.12 €
|
Abst. Kursziel*:
10.37%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
181.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10.55%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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