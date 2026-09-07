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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für SAP mit einem Kursziel von 201 Euro auf "Neutral" belassen. Die Walldorfer machten kleine Fortschritte bei der Integration von KI-Assistenten, es gebe aber noch viel zu tun, schrieb Michael Briest am Montag./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.09.2026 / 16:22 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.