SAP SE Aktie News: SAP SE am Vormittag im Plus

Im XETRA-Handel gewannen die SAP SE-Papiere um 09:28 Uhr 1,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 25'630 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die SAP SE-Aktie sogar auf 186,16 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 184,90 EUR. Der Tagesumsatz der SAP SE-Aktie belief sich zuletzt auf 68'957 Aktien.

Bei 244,30 EUR markierte der Titel am 24.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die SAP SE-Aktie 31,46 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 23.07.2026 auf bis zu 127,50 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der SAP SE-Aktie ist somit 31,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

SAP SE-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 2,50 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,66 EUR aus. Am 23.07.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,89 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,46 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.88 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte SAP SE einen Umsatz von 9.03 Mrd. EUR eingefahren.

Am 21.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von SAP SE veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 27.10.2027 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von SAP SE.

In der SAP SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,05 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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