Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kooperation
|
07.10.2026 17:54:00
Quantencomputing-Offensive: Infineon will mit ZuriQ skalierbare Chips entwickeln - Aktie sackt ab
Infineon Technologies weitet seine Kooperation mit ZuriQ, einer Ausgründung der ETH Zürich, aus.
"Gemeinsam mit Infineon und seiner umfassenden Expertise in der Prozessentwicklung und Halbleitertechnologie machen wir die technologischen Fortschritte von ZuriQ skalierbar und industriell nutzbar", sagte Pavel Hrmo, Mitgründer und CEO von ZuriQ. Damit komme man dem Ziel entscheidend näher, Quantencomputing-Technologien für konkrete Anwendungen zu entwickeln.
Anders als bei herkömmlichen Quantencomputern mit eindimensionalen Ionenketten setzt ZuriQ auf eine zweidimensionale Penning-Mikrofallenarchitektur. Elektrische und magnetische Felder erlauben es der Mitteilung zufolge, die Ionen direkt über den Chip zu bewegen. Da eine solche Architektur ohne komplexe Verbindungsstrukturen auskommt, lassen sich grössere Qubit-Anordnungen leichter realisieren.
Via XETRA verlor die Infineon-Aktie letztlich kräftige 5,77 Prozent auf 60,95 Euro.
DJG/rio/uxd
Dow Jones Newswires
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
|
04.08.26
|Ausblick: Infineon Technologies stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
21.07.26
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.05.26
|Ausblick: Infineon Technologies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Infineon Technologies veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Infineon Technologies vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Infineon Technologies AG (Spons. ADRS)
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Infineon am 07.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX im Minus -- Asiens Börsen schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel ab. An den Börsen in Asien geht es am Donnerstag abwärts.