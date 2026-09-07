SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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07.09.2026 10:02:28
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Investoren, die vor Jahren in SAFRAN-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse PAR Handel mit der SAFRAN-Aktie statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 64.51 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die SAFRAN-Aktie investiert hätte, hätte er nun 155.015 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 51’697.41 EUR, da sich der Wert eines SAFRAN-Papiers am 04.09.2026 auf 333.50 EUR belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 416.97 Prozent angewachsen.
Die Marktkapitalisierung von SAFRAN belief sich zuletzt auf 138.25 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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