EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SAFRAN-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Vor 5 Jahren wurde die SAFRAN-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Zum Handelsende stand die SAFRAN-Aktie an diesem Tag bei 106.26 EUR. Hätte ein Anleger 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die SAFRAN-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 9.411 SAFRAN-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 28.08.2026 gerechnet (344.20 EUR), wäre die Investition nun 3’239.22 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 223.92 Prozent vermehrt.

SAFRAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 142.69 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch