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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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Experten-Einschätzungen 30.09.2026 18:00:38

So stuften die Analysten die SAFRAN-Aktie im vergangenen Monat ein

So stuften die Analysten die SAFRAN-Aktie im vergangenen Monat ein

Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur SAFRAN-Aktie veröffentlicht.

SAFRAN
316.74 CHF -0.19%
Kaufen Verkaufen

Die SAFRAN-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.

3 Experten stufen die SAFRAN-Aktie als Kauf ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 426,67 EUR für die SAFRAN-Aktie, was einem Anstieg von 91,57 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 335,10 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research420,00 EUR25,3422.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)400,00 EUR19,3714.09.2026
JP Morgan Chase & Co.460,00 EUR37,2711.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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