SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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30.09.2026 18:00:38
So stuften die Analysten die SAFRAN-Aktie im vergangenen Monat ein
Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Einschätzung zur SAFRAN-Aktie veröffentlicht.
Die SAFRAN-Aktie wurde im September 2026 von 3 Experten analysiert.
3 Experten stufen die SAFRAN-Aktie als Kauf ein.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 426,67 EUR für die SAFRAN-Aktie, was einem Anstieg von 91,57 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von 335,10 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|420,00 EUR
|25,34
|22.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|400,00 EUR
|19,37
|14.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|460,00 EUR
|37,27
|11.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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