SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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14.09.2026 10:02:17
EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAFRAN-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 285.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die SAFRAN-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.350 SAFRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (330.20 EUR), wäre die Investition nun 115.62 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.62 Prozent angezogen.
Der SAFRAN-Wert an der Börse wurde auf 136.88 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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