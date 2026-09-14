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SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

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Lohnende SAFRAN-Investition? 14.09.2026 10:02:17

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

EURO STOXX 50-Papier SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die SAFRAN-Aktie Investoren gebracht.

SAFRAN
305.29 CHF -2.39%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 1 Jahr wurden Trades der SAFRAN-Aktie an der Börse PAR wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 285.60 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die SAFRAN-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.350 SAFRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 11.09.2026 gerechnet (330.20 EUR), wäre die Investition nun 115.62 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15.62 Prozent angezogen.

Der SAFRAN-Wert an der Börse wurde auf 136.88 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Thomas Garza / Turbomeca / Safran
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