SAFRAN 248.47 CHF -3.19% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 335 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei mit einer starken Bilanz sowie einer aus seiner Sicht konservativen Planung gut gewappnet für einen Branchenabschwung, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagnachmittag. Die Bewertung preise allerdings einen strukturellen Aufwärtszyklus ein, den er für zunehmend unwahrscheinlich halte./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.04.2026 / 15:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.