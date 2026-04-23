SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Safran von 335 auf 310 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Triebwerkhersteller sei mit einer starken Bilanz sowie einer aus seiner Sicht konservativen Planung gut gewappnet für einen Branchenabschwung, schrieb Ian Douglas-Pennant am Donnerstagnachmittag. Die Bewertung preise allerdings einen strukturellen Aufwärtszyklus ein, den er für zunehmend unwahrscheinlich halte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Neutral
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
310.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
279.50 €
|
Abst. Kursziel*:
10.91%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
273.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13.26%
|
Analyst Name::
Ian Douglas-Pennant
|
KGV*:
-
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