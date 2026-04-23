Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’168 -0.6%  SPI 18’587 -0.6%  Dow 49’310 -0.4%  DAX 24’165 0.0%  Euro 0.9192 0.1%  EStoxx50 5’875 -0.3%  Gold 4’687 -0.1%  Bitcoin 61’088 -0.8%  Dollar 0.7866 0.1%  Öl 106.9 0.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Adecco1213860Swiss Re12688156
Suche...
eToro entdecken

SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272

247.40
CHF
-3.00
CHF
-1.20 %
09:53:45
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
24.04.2026 08:34:38

SAFRAN Hold

SAFRAN
248.62 CHF -3.13%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran nach Zahlen von 279 auf 310 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das erste Quartal des Technologie- und Rüstungskonzerns sei stärker als erwartet verlaufen, vor allem der Bereich Ersatzteile, schrieb Chloe Lemarie am Freitag. Sie verwies jedoch auf Risiken bei den Auftragstrends, deren Einflüsse sie nun von 2026 auf 2027 verlagert habe. Die Analystin hob ihre Schätzung für das Ergebnis je Aktie 2026 daher leicht an, und ließ ihre Prognosen ab 2027 weitgehend unverändert./ck/rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.04.2026 / 02:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
Unternehmen:
SAFRAN S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
310.00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
279.50 € 		Abst. Kursziel*:
10.91%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
270.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14.48%
Analyst Name::
Chloe Lemarie 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu SAFRAN S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu SAFRAN S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen