SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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31.08.2026 18:00:38
Experten sehen bei SAFRAN-Aktie Potenzial
Die Bewertungen der Analysten für die SAFRAN-Aktie im Überblick.
Im vergangenen August haben 4 Experten die Aktie von SAFRAN wie folgt eingeschätzt.
3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 380,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 35,80 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von SAFRAN in Höhe von 344,20 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|400,00 EUR
|16,21
|18.08.2026
|Goldman Sachs Group Inc.
|390,00 EUR
|13,31
|17.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|340,00 EUR
|-1,22
|13.08.2026
|Barclays Capital
|390,00 EUR
|13,31
|07.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|30.07.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|30.07.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.08.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17.08.26
|SAFRAN Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07.08.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|30.07.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
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