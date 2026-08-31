Experten sehen bei SAFRAN-Aktie Potenzial

Im vergangenen August haben 4 Experten die Aktie von SAFRAN wie folgt eingeschätzt.

3 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 1 Experte rät, die Aktie zu halten.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 380,00 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 35,80 EUR zum aktuellen PAR-Kurs von SAFRAN in Höhe von 344,20 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 400,00 EUR 16,21 18.08.2026 Goldman Sachs Group Inc. 390,00 EUR 13,31 17.08.2026 Jefferies & Company Inc. 340,00 EUR -1,22 13.08.2026 Barclays Capital 390,00 EUR 13,31 07.08.2026

Redaktion finanzen.ch