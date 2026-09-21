EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren wurde das SAFRAN-Papier via Börse PAR gehandelt. Zur Schlussglocke war die SAFRAN-Aktie an diesem Tag 148.04 EUR wert. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die SAFRAN-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6.755 SAFRAN-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 18.09.2026 auf 323.00 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’181.84 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 118.18 Prozent erhöht.

SAFRAN erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 133.90 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch