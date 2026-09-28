EURO STOXX 50-Titel SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SAFRAN von vor 5 Jahren eingebracht

Die SAFRAN-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse PAR gehandelt. Der Schlusskurs des SAFRAN-Papiers betrug an diesem Tag 109.64 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die SAFRAN-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 91.208 SAFRAN-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand 336.30 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 30’673.11 EUR wert. Aus 10’000 EUR wurden somit 30’673.11 EUR, was einer positiven Performance von 206.73 Prozent entspricht.

Der SAFRAN-Wert an der Börse wurde auf 139.41 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch