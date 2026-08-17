EURO STOXX 50-Wert SAFRAN-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SAFRAN-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr fand via Börse PAR wochenend-bedingt kein Handel mit SAFRAN-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 291.80 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in das SAFRAN-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 34.270 SAFRAN-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 14.08.2026 12’354.35 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 360.50 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 23.54 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte SAFRAN einen Börsenwert von 149.44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch