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12.10.2026 12:11:17

RWE Buy

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Der Stromkonzern sei auf gutem Weg, Investitionsmöglichkeit umzusetzen in Realitäten in der Gewinn- und Verlustrechnung, schrieb Olly Jeffery in einer am Montag vorliegenden Studie. Nun gehe es um die Umsetzung. Die Aktien sind sein Favorit mit Blick auf das Schlussquartal des Jahres./bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 08:08 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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RWE AG St. 		Analyst:
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12:11 RWE Buy Deutsche Bank AG
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28.09.26 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 RWE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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