Deutsche Bank Research hat das Kursziel für RWE von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig.

Aktienbewertung im Detail: Die RWE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von RWE befand sich um 09:37 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0.6 Prozent auf 55.38 EUR ab. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 20.98 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 119’839 RWE-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte die Aktie um 24.8 Prozent nach oben.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



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