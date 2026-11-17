Letztendlich tendierte der DAX im XETRA-Handel 1.97 Prozent tiefer bei 26’075.73 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.211 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.794 Prozent tiefer bei 26’387.44 Punkten, nach 26’598.64 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 26’440.61 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’024.21 Punkten lag.

Jahreshoch und Jahrestief des DAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’622.61 Punkten. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 17.08.2026, mit 26’338.61 Punkten bewertet. Der DAX wurde vor einem Jahr, am 17.11.2025, mit 23’590.52 Punkten bewertet.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.26 Prozent. Der DAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 27’001.67 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’863.81 Punkten erreicht.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 1.11 Prozent auf 28.34 EUR), Merck (+ 0.70 Prozent auf 150.75 EUR), Henkel vz (+ 0.62 Prozent auf 88.30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.44 Prozent auf 27.12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.17 Prozent auf 177.45 EUR). Unter Druck stehen im DAX derweil Deutsche Bank (-6.00 Prozent auf 30.94 EUR), SAP SE (-5.58 Prozent auf 201.50 EUR), Siemens Energy (-3.09 Prozent auf 125.00 EUR), BASF (-2.79 Prozent auf 52.24 EUR) und RWE (-2.63 Prozent auf 57.70 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 10’455’762 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 240.984 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die DAX-Titel auf

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 5.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.44 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch