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24.11.2026 10:53:00
BKW-Aktie legt zu: Energieversorger übernimmt Windpark in Nordrhein-Westfalen
BKW setzt ihren Expansionskurs im deutschen Windenergiemarkt fort und sichert sich ein weiteres Projekt in Nordrhein-Westfalen. Welche Rolle der neue Windpark für den Ausbau des Erzeugungsportfolios spielt.
Der Windpark im Landkreis Unna soll jährlich rund 42 Gigawattstunden Strom produzieren. Geplant sind zwei Anlagen mit je 5,7 Megawatt sowie eine weitere mit 7 M
Bern (awp) - BKW hat mit ABO Energy einen Vertrag zur Übernahme des Windparks Schwerte in Nordrhein-Westfalen unterzeichnet. Das Projekt umfasst drei geplante Windenergieanlagen mit zusammen 18,4 Megawatt Leistung. Die Inbetriebnahme ist für Ende 2027 vorgesehen, wie BKW am Dienstag mitteilte.
Bau des Windparks soll noch 2026 beginnen
Der Windpark im Landkreis Unna soll jährlich rund 42 Gigawattstunden Strom produzieren. Geplant sind zwei Anlagen mit je 5,7 Megawatt sowie eine weitere mit 7 Megawatt. Der Baustart ist noch im vierten Quartal 2026 vorgesehen.
BKW baut Windenergieportfolio in Deutschland aus
ABO Energy entwickelt das Projekt und übergibt es schlüsselfertig an den Energieversorger. BKW begleitet die Bauphase und übernimmt danach Betrieb und Stromvermarktung. Für den Windpark sind Einspeisevergütungen nach dem deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz für 20 Jahre gesichert.
Mit der Akquisition baut die Stromproduzentin ihr Windenergieportfolio in Deutschland weiter aus. Bereits im Oktober hatte BKW die Übernahme des Windparks Öhringen in Baden-Württemberg mit einer geplanten Leistung von rund 34 Megawatt angekündigt.
Die BKW-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,32 Prozent auf 123,80 CHF.egawatt. Der Baustart ist noch im vierten Quartal 2026 vorgesehen.
ABO Energy entwickelt das Projekt und übergibt es schlüsselfertig an den Energieversorger. BKW begleitet die Bauphase und übernimmt danach Betrieb und Stromvermarktung. Für den Windpark sind Einspeisevergütungen nach dem deutschen Erneuerbare-Energien-Gesetz für 20 Jahre gesichert.
Mit der Akquisition baut die Stromproduzentin ihr Windenergieportfolio in Deutschland weiter aus. Bereits im Oktober hatte BKW die Übernahme des Windparks Öhringen in Baden-Württemberg mit einer geplanten Leistung von rund 34 Megawatt angekündigt.
Die BKW-Aktie gewinnt an der SIX zeitweise 0,32 Prozent auf 123,80 CHF.
Bern (awp) -
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