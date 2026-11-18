Am 18.11.2021 wurde das RWE-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die RWE-Aktie bei 33.41 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 2.993 RWE-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 17.11.2026 auf 57.70 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 172.70 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 72.70 Prozent zugenommen.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 46.22 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch