Am Dienstag tendierte der LUS-DAX via XETRA zum Handelsende 1.69 Prozent tiefer bei 26’054.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 26’010.00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’477.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, wies der LUS-DAX 25’475.00 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 17.08.2026, notierte der LUS-DAX bei 26’302.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 17.11.2025, bei 23’457.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 6.06 Prozent zu Buche. Bei 27’000.00 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 21’861.50 Punkten registriert.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 1.11 Prozent auf 28.34 EUR), Merck (+ 0.70 Prozent auf 150.75 EUR), Henkel vz (+ 0.62 Prozent auf 88.30 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.44 Prozent auf 27.12 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.17 Prozent auf 177.45 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen Deutsche Bank (-6.00 Prozent auf 30.94 EUR), SAP SE (-5.58 Prozent auf 201.50 EUR), Siemens Energy (-3.09 Prozent auf 125.00 EUR), BASF (-2.79 Prozent auf 52.24 EUR) und RWE (-2.63 Prozent auf 57.70 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Die Deutsche Bank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 10’455’762 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX mit 240.984 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.47 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch