Der LUS-DAX notiert im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.87 Prozent schwächer bei 26’272.00 Punkten.

Im Tagesverlauf ging es für den LUS-DAX bis auf 26’253.00 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’477.00 Zählern.

LUS-DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’475.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 17.08.2026, wies der LUS-DAX einen Wert von 26’302.00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 17.11.2025, lag der LUS-DAX-Kurs bei 23’457.00 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 6.94 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des LUS-DAX beträgt derzeit 27’000.00 Punkte. 21’861.50 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell Zalando (+ 1.07 Prozent auf 28.33 EUR), Siemens (+ 0.37 Prozent auf 273.55 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.30 Prozent auf 27.08 EUR), Henkel vz (+ 0.14 Prozent auf 87.88 EUR) und Merck (+ 0.03 Prozent auf 149.75 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind derweil Deutsche Bank (-4.34 Prozent auf 31.49 EUR), SAP SE (-4.29 Prozent auf 204.25 EUR), RWE (-1.99 Prozent auf 58.08 EUR), Scout24 (-1.98 Prozent auf 89.05 EUR) und GEA (-1.77 Prozent auf 69.25 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 6’486’884 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 240.984 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

2026 präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5.47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.44 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch