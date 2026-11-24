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24.11.2026 09:38:00
EFG International zieht Milliarden an Neugeldern an – Aktie mit Verlusten
EFG International hat in den ersten zehn Monaten des Jahres kräftig Neugelder angezogen und das obere Ende der eigenen Zielspanne erreicht.
EFG International erreicht oberes Ende der Neugeld-Zielspanne
Der Bank flossen im Zeitraum von Januar bis Oktober insgesamt Neugelder in Höhe von 9,2 Milliarden Franken zu, wie sie am Dienstag mitteilte. Das entspricht einer Wachstumsrate von 6,0 Prozent, womit das obere Ende der Zielbandbreite von 4 bis 6 Prozent erreicht wurde. Die verwalteten Vermögen (AuM) stiegen per Ende Oktober um 12 Prozent auf 206,1 Milliarden Franken.
Beim 10-Monats-Zwischenergebnis handelt es sich um ungeprüfte vorläufige Zahlen, weshalb der Reingewinn lediglich als Schätzung angegeben wird. Dieser dürfte sich nach 10 Monaten auf rund 300 Millionen Franken belaufen, was rund 10 Prozent mehr als im Vorjahr wären. Im Vergleichswert des Vorjahres ist dabei allerdings ein ausserordentlicher Gewinn von 45 Millionen ausgeklammert.
Damit hat EFG die Erwartungen der Analysten teilweise erfüllt. Von AWP befragte Experten hatten einen etwas höheren Mittelzufluss erwartet sowie eine leicht bessere Cost/Income-Ratio. Diese lag mit 71,8 Prozent etwas über der Prognose von 71,3 Prozent.
Die Zunahmen der verwalteten Vermögen und das anhaltend starke organische Wachstum seien Beweis für das Vertrauen der Kunden, wird CEO Giorgio Pradelli in der Mitteilung zitiert.
EFG International stellt weitere Kundenberater ein
Die Bank stellte von Januar bis Oktober 86 neue Kundenberaterinnen und Kundenberater ein - sogenannt Client Relationship Officers (CRO). Dazu kamen 36 weitere neue Berater, die bereits Verträge unterzeichnet oder eine Offerte erhalten haben. Die Bank hat sich zum Ziel gesetzt, jährlich 50 bis 70 neue Kundenberater anzustellen.
Bank hält an Wachstumszielen bis 2028 fest
Für die Strategieperiode 2026 bis 2028 hatte die EFG vor einem Jahr neue Ziele definiert. So soll ein jährliches Netto-Neugeldwachstum von durchschnittlich 4 bis 6 Prozent erreicht werden. Der Gewinn soll um rund 15 Prozent pro Jahr steigen und die Ausschüttungsquote soll bei 60 Prozent liegen. CEO Pradelli zeigt sich hinsichtlich dieser Ziele zuversichtlich.
Die EFG-Aktie büsst im Schweizer Handel zeitweise 1,23 Prozent auf 16,12 CHF ein.
Zürich (awp)
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