|DLT-Plattform
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24.11.2026 09:51:00
SNB startet Projekt für digitale Finanzmarktplattform mit Schweizer Banken
Die Schweizerische Nationalbank treibt gemeinsam mit Banken und Finanzdienstleistern die Digitalisierung des Finanzplatzes voran.
An dem am Dienstag angekündigten Projekt für einen sogenannten "Swiss Financial Ledger" beteiligen sich neben der SNB die UBS, die Börsenbetreiberin SIX, die Zürcher und die Basler Kantonalbank, die Banque Cantonale Vaudoise, die Postfinance, die auf digitale Vermögenswerte spezialisierte Sygnum Bank sowie die Abwicklungsplattform Seturion.
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Untersucht werden soll der Nutzen einer DLT-basierten Plattform, auf der Zentralbankgeld, Geschäftsbankengeld und Wertschriften in tokenisierter Form "nahtlos interagieren" können. Die Distributed-Ledger- oder Blockchain-Technologie ist auch die Grundlage von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ethereum.
Finanztransaktionen könnten dadurch schneller, günstiger und sicherer abgewickelt werden, so die Erwartung.
Weiterentwicklung bisheriger Projekte
Die Initiative ist Teil des Projekts Helvetia, in dessen Rahmen sich die SNB bereits seit 2020 mit der Abwicklung von Geschäften mit tokenisierten Vermögenswerten in Zentralbankgeld beschäftigt. Seit Ende 2023 stellt sie Finanzinstituten im Rahmen eines Pilotprojekts auch digitales Zentralbankgeld zur Verfügung.
Das Vorhaben baut zudem auf den Arbeiten des internationalen Projekts Agorá auf, bei dem es um eine effizientere Abwicklung des grenzüberschreitenden Zahlungsverkehrs mittels Tokenisierung geht.
Noch kein Entscheid über Einführung
Die beteiligten Institute wollen nun gemeinsam die technische Machbarkeit, den Nutzen und die Risiken einer solchen Plattform für die Schweiz untersuchen. Dabei sollen auch Fragen zur Organisation und zum Betrieb der Plattform geklärt werden.
Die SNB betont allerdings, dass die heutige Schweizer Finanzmarktinfrastruktur bereits hocheffizient sei. Das Projekt sei weder als Vorentscheid für die Einführung einer solchen Plattform noch für die Ausgabe von tokenisiertem Zentralbankgeld an Finanzinstitute zu verstehen.
Zürich (awp)
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