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12.11.2026 10:31:59
RWE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 65 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Olly Jeffery sah den Neunmonatsbericht der Essener in einer am Donnerstag vorliegenden Studie als verfrühtes Weihnachtsgeschenk für die Anleger. In einer Telefonkonferenz zu den Ergebnissen habe es zuversichtliche Aussagen zum Rest des Jahres gegeben./rob/ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
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Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
65.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.16 €
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Abst. Kursziel*:
11.76%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
59.30 €
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Abst. Kursziel aktuell:
9.61%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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