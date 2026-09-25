RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RWE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik./tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
72.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.86 €
|
Abst. Kursziel*:
20.28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.88 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.24%
|
Analyst Name::
Chris Armstrong
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
24.09.26
|Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX am Donnerstagnachmittag mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.ch)
|
23.09.26
|Offshorewindparks: Kalifornien will gegen RWE-Deal von Donald Trump vor Gericht ziehen (Spiegel Online)
|
23.09.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
22.09.26
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
22.09.26
|Börse Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|DAX aktuell: DAX zum Handelsende im Aufwind (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX schliesst im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|10:50
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:50
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.09.26
|RWE Buy
|UBS AG
|10.09.26
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.09.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|56.38
|3.95%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:08
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
secunet Security Networks Buy
|11:04
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Bechtle Buy
|11:02
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
flatexDEGIRO Buy
|11:02
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MLP Buy
|11:02
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Hypoport Buy
|11:01
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
ATOSS Software Buy
|11:00
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Jungheinrich Buy