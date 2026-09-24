Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX zeigt sich nachmittags leichter

Am Donnerstag verliert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.13 Prozent auf 25’378.67 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2.125 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0.581 Prozent leichter bei 25’263.11 Punkten, nach 25’410.63 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 25’164.20 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 25’424.21 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der DAX bislang ein Minus von 0.442 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’106.60 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.06.2026, wurde der DAX mit 24’740.36 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 24.09.2025, wies der DAX einen Wert von 23’666.81 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 3.42 Prozent nach oben. Bei 26’618.74 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

DAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Beiersdorf (+ 3.32 Prozent auf 78.44 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.03 Prozent auf 512.80 EUR), Hannover Rück (+ 1.82 Prozent auf 258.00 EUR), Allianz (+ 1.53 Prozent auf 419.40 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1.43 Prozent auf 368.90 EUR). Schwächer notieren im DAX hingegen Infineon (-3.33 Prozent auf 56.62 EUR), Rheinmetall (-2.73 Prozent auf 997.00 EUR), Scout24 (-1.69 Prozent auf 69.60 EUR), SAP SE (-1.57 Prozent auf 183.54 EUR) und RWE (-1.56 Prozent auf 59.14 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im DAX weist die Deutsche Bank-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 3’152’836 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 210.434 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet mit 4.30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch