RWE 55.72 CHF -1.23% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska tauchte bei einem Treffen mit dem Chef von RWE Americas tief in das US-Geschäft der Essener ein, wie sie am Freitag schrieb. Der Tenor sei insgesamt konstruktiv gewesen. RWE gehe von anhaltend starkem Nachfragewachstum aus./rob/ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 11:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.