RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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11.09.2026
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14.09.2026 07:34:02
RWE Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Buy" belassen. Wanda Serwinowska tauchte bei einem Treffen mit dem Chef von RWE Americas tief in das US-Geschäft der Essener ein, wie sie am Freitag schrieb. Der Tenor sei insgesamt konstruktiv gewesen. RWE gehe von anhaltend starkem Nachfragewachstum aus./rob/ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2026 / 11:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
68.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.62 €
|
Abst. Kursziel*:
14.06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58.82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15.61%
|
Analyst Name::
Wanda Serwinowska
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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