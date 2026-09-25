RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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25.09.2026 11:37:44
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) veröffentlicht Bewertung: RWE-Aktie mit Buy
RWE-Papier wurde von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)-Analyst Chris Armstrong genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für RWE mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Buy" belassen. Eine
Erholung der deutschen Wirtschaft überlagere derzeit das politische Grundrauschen in Deutschland, schrieb Chris Armstrong am Donnerstag in seiner Strategiestudie. Konjunkturell gebe es positive Anzeichen dank fiskalpolitischer Impulse und steigender Exporte. Eine optimistischere Einschätzung deutscher Aktien sei daher gerechtfertigt. In RWE, Nordex, Friedrich Vorwerk, Knorr-Bremse und Siemens Energy sieht der Experte strukturelle Profiteure der staatlichen Ausgabenpolitik.
Zwischen Kursziel und Realität: Die RWE-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 11:21 Uhr 1.3 Prozent. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 20.16 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 103’260 RWE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 35.0 Prozent aufwärts.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 17:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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