RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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23.09.2026 10:02:24
DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verdienst eines frühen RWE-Einstiegs gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RWE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.21 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die RWE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.046 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 60.38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’874.57 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 87.46 Prozent.
Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 46.71 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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