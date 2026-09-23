DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine RWE-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der RWE-Aktie via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 32.21 EUR. Bei einem Investment von 1’000 EUR in die RWE-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 31.046 RWE-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der RWE-Aktie auf 60.38 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’874.57 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 87.46 Prozent.

Der RWE-Wert an der Börse wurde auf 46.71 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch