RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
RWE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für RWE von 71 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Aus den Essenern werde vom reinen Stromerzeuger ein vertikal integriertes Powerhouse der Versorgerbranche, schrieb Alberto Gandolfi am Montag mit Blick auf die Amprion-Übernahme und die zunehmende Bedeutung der Beteiligung an Eon. RWE-Papiere stehen nun auch auf der "European Conviction List - Directors' Cut" von Goldman. Gandolfi geht davon aus, dass RWE die Ziele bis 2031 aufstocken wird./ag/zb;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Buy
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
75.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59.18 €
|
Abst. Kursziel*:
26.73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.28 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.52%
|
Analyst Name::
Alberto Gandolfi
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
09:28
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
09:28
|Handel in Frankfurt: DAX zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
31.08.26
|RWE-Aktie: Was Analysten von RWE erwarten (finanzen.net)
|
28.08.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende fester (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Freitagnachmittag mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
28.08.26
|DAX-Handel aktuell: So bewegt sich der DAX am Nachmittag (finanzen.ch)
|
28.08.26
|Optimismus in Frankfurt: DAX mit Zuschlägen (finanzen.ch)