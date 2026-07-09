Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757
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Rio Tinto Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto vor der Berichtssaison der europäischen Minenwerte von 8280 auf 8250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Branchenpapiere würden zunehmend von der Bewertung gestützt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seinem Sektorausblick. Das gelte insbesondere für Rio Tinto. Doch insgesamt dürfte sich die Kosteninflation negativ ausgewirkt haben./la/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
|
Unternehmen:
Rio Tinto plc
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
82.50 £
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
67.72 £
|
Abst. Kursziel*:
21.83%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
67.74 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.79%
|
Analyst Name::
Dominic O'Kane
|
KGV*:
-
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