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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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10.07.2026 11:46:04

Rio Tinto Neutral

Rio Tinto
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Rio Tinto vor der Berichtssaison der europäischen Minenwerte von 8280 auf 8250 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Branchenpapiere würden zunehmend von der Bewertung gestützt, schrieb Dominic O'Kane am Donnerstag in seinem Sektorausblick. Das gelte insbesondere für Rio Tinto. Doch insgesamt dürfte sich die Kosteninflation negativ ausgewirkt haben./la/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2026 / 20:41 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Neutral
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
82.50 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
67.72 £ 		Abst. Kursziel*:
21.83%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
67.74 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
21.79%
Analyst Name::
Dominic O'Kane 		KGV*:
-
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