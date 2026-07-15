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Rio Tinto Aktie 402589 / GB0007188757

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BRXC
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16.07.2026 10:09:33

Rio Tinto Hold

Rio Tinto
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Rio Tinto auf "Hold" mit einem Kursziel von 7400 Pence belassen. Der Produktionsbericht des Minenkonzerns zum zweiten Quartal habe die Erwartungen größtenteils erfüllt, schrieb Liam Fitzpatrick in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mis/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rio Tinto plc Hold
Unternehmen:
Rio Tinto plc 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
74.00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
67.86 £ 		Abst. Kursziel*:
9.05%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
67.82 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
9.11%
Analyst Name::
Liam Fitzpatrick 		KGV*:
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