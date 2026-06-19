Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Rheinmetall auf "Buy" mit einem Kursziel von 1750 Euro belassen. Die Besucherzahlen auf der diesjährigen Verteidigungsmesse Eurosatory in Paris, bei der Luftabwehr und unbemannte Systeme im Fokus gestanden hätten, seien nach seiner Einschätzung höher gewesen als vor zwei Jahren, schrieb George McWhirter am Donnerstagnachmittag. Das stehe etwas im Widerspruch zur schwachen Kursentwicklung der europäischen Branche seit Jahresbeginn. Nach Gesprächen mit 11 Unternehmen sei er nun für Renk und Vincorion positiver gestimmt. Günstige Bewertungen, ein starkes Gewinnwachstum und anstehende Kurstreiber böten im Sektor attraktive Einstiegsgelegenheiten. Wichtig für die Branche seien der Nato-Gipfel am 7. und 8. Juli sowie die Bestätigung erwarteter Großaufträge./gl/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
1’750.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’198.20 €
|
Abst. Kursziel*:
46.05%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’201.20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
45.69%
|
Analyst Name::
George McWhirter
|
KGV*:
-
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