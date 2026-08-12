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Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009

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12.08.2026 16:29:00

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursplus

Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Rheinmetall. Das Papier von Rheinmetall legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 3,0 Prozent auf 1'176,00 EUR.

Rheinmetall
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Um 16:28 Uhr wies die Rheinmetall-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,0 Prozent auf 1'176,00 EUR nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im DAX 40, der zurzeit bei 26'422 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Rheinmetall-Aktie bei 1'195,00 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 1'143,00 EUR. Zuletzt wechselten 136'986 Rheinmetall-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 2'008,00 EUR. Der derzeitige Kurs der Rheinmetall-Aktie liegt somit 41,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 900,20 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Rheinmetall-Aktie 30,64 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 11,50 EUR an Rheinmetall-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 14,89 EUR aus. Rheinmetall liess sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,66 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,90 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3.29 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 35,35 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.43 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Rheinmetall Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Rheinmetall-Ergebnisse für Q3 2027 erwarten Experten am 11.11.2027.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 37,19 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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