Kudelski Aktie 1226836 / CH0012268360
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12.08.2026 20:15:00
Kudelski-Tochter Nagravision schliesst Partnerschaft mit Narrative Entertainment - Aktie im Blick
Die Kudelski-Tochter Nagravision hat mit Narrative Entertainment eine Partnerschaft zur Verbesserung von Streaming-Diensten vereinbart.
Damit will das britische Medienunternehmen Narrative Entertainment die Zuschauerbindung stärken und die Monetarisierung ausbauen, wie Nagravision in einem Communiqué vom Mittwoch schrieb. Finanzielle Angaben machte das Unternehmen keine.
Cheseaux-sur-Lausanne (awp)
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