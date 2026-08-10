Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall mit "Outperform" und einem Kursziel von 1600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die geschätzte durchschnittliche Ergebniswachstumsrate (Ebita) von 35 Prozent bis zum Jahr 2030 spiegele die attraktive Positionierung des Rüstungskonzerns in wichtigen europäischen Aufrüstungsthemen sowie die starke geografische Ausrichtung wider, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wachsende Free Cashflow eröffne zudem zusätzliche Übernahmemöglichkeiten./edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
1’600.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
1’150.60 €
|
Abst. Kursziel*:
39.06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
1’144.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.81%
|
Analyst Name::
Colin Moody
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
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Analysen zu Rheinmetall AG
|07:24
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|Warburg Research
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:24
|Rheinmetall Outperform
|RBC Capital Markets
|10.08.26
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
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