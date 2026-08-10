Rheinmetall 1071.50 CHF 1.75% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall mit "Outperform" und einem Kursziel von 1600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die geschätzte durchschnittliche Ergebniswachstumsrate (Ebita) von 35 Prozent bis zum Jahr 2030 spiegele die attraktive Positionierung des Rüstungskonzerns in wichtigen europäischen Aufrüstungsthemen sowie die starke geografische Ausrichtung wider, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wachsende Free Cashflow eröffne zudem zusätzliche Übernahmemöglichkeiten./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.