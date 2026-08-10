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11.08.2026 07:24:12

Rheinmetall Outperform

Rheinmetall
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Rheinmetall mit "Outperform" und einem Kursziel von 1600 Euro in die Bewertung aufgenommen. Die geschätzte durchschnittliche Ergebniswachstumsrate (Ebita) von 35 Prozent bis zum Jahr 2030 spiegele die attraktive Positionierung des Rüstungskonzerns in wichtigen europäischen Aufrüstungsthemen sowie die starke geografische Ausrichtung wider, schrieb Colin Moody in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der wachsende Free Cashflow eröffne zudem zusätzliche Übernahmemöglichkeiten./edh/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:36 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Rheinmetall AG Outperform
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
1’600.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
1’150.60 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
1’144.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Colin Moody 		KGV*:
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