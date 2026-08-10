Rheinmetall 1053.08 CHF -1.23% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl im Rüstungsgeschäft als auch in der Autozulieferung hätten alle Segmente zum Wachstum beigetragen, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Segment Luftabwehr habe die Erwartungen am stärksten übertroffen, im Schiffbau sei die negative Abweichung von der Erwartung am größten gewesen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.