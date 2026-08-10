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10.08.2026 10:44:18

Rheinmetall Buy

Rheinmetall
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl im Rüstungsgeschäft als auch in der Autozulieferung hätten alle Segmente zum Wachstum beigetragen, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Segment Luftabwehr habe die Erwartungen am stärksten übertroffen, im Schiffbau sei die negative Abweichung von der Erwartung am größten gewesen./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2026 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Rheinmetall-Kurs >5 >10 >15 >20
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Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
1’500.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1’137.80 € 		Abst. Kursziel*:
31.83%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1’146.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30.80%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
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10:44 Rheinmetall Buy Warburg Research
07.08.26 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
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06.08.26 Rheinmetall Buy Goldman Sachs Group Inc.
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