Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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Rheinmetall Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Rheinmetall nach endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Buy" belassen. Sowohl im Rüstungsgeschäft als auch in der Autozulieferung hätten alle Segmente zum Wachstum beigetragen, schrieb Christian Cohrs in seinem am Montag vorliegenden Kommentar. Das Segment Luftabwehr habe die Erwartungen am stärksten übertroffen, im Schiffbau sei die negative Abweichung von der Erwartung am größten gewesen./rob/bek/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
1’500.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1’137.80 €
|
Abst. Kursziel*:
31.83%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1’146.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
30.80%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
16:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Nachmittag mit Kurseinbussen (finanzen.ch)
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12:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall wird am Mittag ausgebremst (finanzen.ch)
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12:26
|STOXX-Handel: STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.ch)
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12:26
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 mittags stärker (finanzen.ch)
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12:26
|DAX aktuell: DAX verbucht am Montagmittag Zuschläge (finanzen.ch)
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12:26
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX mittags fester (finanzen.ch)
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09:29
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Montagvormittag mit angezogener Handbremse (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Pluszeichen in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 zum Ende des Freitagshandels steigen (finanzen.ch)
Analysen zu Rheinmetall AG
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
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|10:44
|Rheinmetall Buy
|Warburg Research
|07.08.26
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|Deutsche Bank AG
|06.08.26
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|06.08.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.08.26
|Rheinmetall Buy
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|06.08.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.06.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.05.26
|Rheinmetall Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.03.26
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
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