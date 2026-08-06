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06.08.2026 09:12:19

Rheinmetall Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1350 Euro auf "Neutral" belassen. Für die Anleger gebe es eine Menge Klärungsbedarf, schrieb David Perry am Donnerstag nach den Quartalszahlen und neuen Zielsetzungen für Umsatz, Investitionen und Auftragseingang. Er rechnet mit moderat sinkenden Umsatzprognosen für 2026. Für den Zeitraum zwischen 2027 und 2030 komme es auf individuelle Entscheidungen des jeweiligen Analysten an. Das neue Auftragsziel liege mit "über 100 Milliarden Euro" deutlich unter den bisherigen 135 Milliarden. Die Spanne reiche aber praktisch von 100 bis 134 Milliarden Euro, so Perry. Es sei also schwierig zu taxieren, was die Düsseldorfer tatsächlich erwarteten./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:59 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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