Flughafen Zürich-Aktie: Passagierzahl im Juli um 2,4 Prozent gesteigert

Im Juli reisten 3,3 Millionen Passagiere über den grössten Flughafen der Schweiz, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung von Flughafen Zürich hiess. Das waren 2,4 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Lokalpassagiere stieg um 1,9 Prozent, jene der Umsteigepassagiere um 3,8 Prozent. Der Transferanteil stieg auf 27,3 von 27,0 Prozent.

Deutlich mehr Passagiere auf Europaflügen

Stark war die Entwicklung vor allem in Europa, wo die Zahl der Passagiere um 7,3 Prozent zunahm. Interkontinental wurde dagegen ein Rückgang um 3,3 Prozent verzeichnet. Auf der Langstrecke sank der Anteil des Mittleren Ostens erwartungsgemäss am deutlichsten und macht nur noch 3,2 Prozent der Gesamtpassagierzahl aus. Einbussen gab es allerdings auch bei Reisenden aus den anderen Weltregionen.

Dagegen erhöhte sich die Zahl der Flüge um 4,3 Prozent auf 26'356 Starts und Landungen. Die Auslastung der Flugzeuge verschlechterte sich um 2,5 Prozentpunkte auf 79,6 Prozent und die Zahl der Passagiere pro Flugbewegung sank um 3,3 Prozent auf 134,5.

Der Umsatz aus den kommerziellen Aktivitäten stieg um 1,2 Prozent auf 63,2 Millionen Franken. In den Läden und Gastrobetrieben nach der Sicherheitskontrolle ("Airside") legten die Erlöse um 5,9 Prozent zu. Dagegen sank der Umsatz auf Landseite um 6,3 Prozent. Der Airside-Umsatz pro abfliegendem Passagier erhöhte sich um 3,3 Prozent auf 24,6 Franken.

Kloten (awp)