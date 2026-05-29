Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Rheinmetall Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 1500 Euro auf "Neutral" belassen. Die Düsseldorfer hätten Medienberichte über einen vom Bundesverteidigungsministerium stornierten Schiffsauftrag bestätigt, schrieb Analyst David Perry am Mittwochmorgen. Dies sei ein "herber Rückschlag". Rheinmetall dürfte nun die eigenen Vorgaben für den Auftragseingang im zweiten Quartal sowie im Gesamtjahr wohl nicht mehr erreichen. Den Auftragswert bezifferte er auf rund 12 Milliarden Euro./rob/edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2026 / 07:50 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Neutral
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
1’500.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
1’000.00 €
|
Abst. Kursziel*:
50.00%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
974.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.89%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AG
|
10:02
|DAX 40-Wert Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:29
|Minuszeichen in Europa: Euro STOXX 50 verliert zum Start des Mittwochshandels (finanzen.ch)
|
09:29
|XETRA-Handel LUS-DAX zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:29
|Handel in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:29
|Handel in Frankfurt: DAX fällt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
09:29
|Rheinmetall Aktie News: Anleger schicken Rheinmetall am Vormittag tief südwärts (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Dienstagnachmittag mit negativen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
23.06.26
|Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall am Mittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)